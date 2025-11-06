Самошников высказался об отменённом пенальти в матче «Спартак» — «Локомотив»
Поделиться
Защитник московского «Спартака» Илья Самошников высказался об отменённом пенальти в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4' 2:0 Гарсия – 49' 3:0 Маркиньос – 56' 3:1 Батраков – 67'
«По повтору понятно, что за такое нельзя ставить пенальти. Спокойно отнеслись», — заявил Самошников в эфире «Матч ТВ».
Кукуян назначил пенальти в ворота железнодорожников после попадания мяча в руку защитника в штрафной площади, однако решение было изменено после вмешательства VAR на 17-й минуте.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 ноября 2025
-
21:42
-
21:37
-
21:37
-
21:35
-
21:29
-
21:21
-
21:17
-
21:07
-
21:00
-
20:56
-
20:56
-
20:51
-
20:49
-
20:45
-
20:37
-
20:34
-
20:30
-
20:20
-
20:16
-
20:11
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:56
-
19:53
-
19:40
-
19:40
-
19:38
-
19:29
-
19:20
-
19:18
-
19:09
-
19:08
-
19:08