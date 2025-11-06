Самошников высказался об отменённом пенальти в матче «Спартак» — «Локомотив»

Защитник московского «Спартака» Илья Самошников высказался об отменённом пенальти в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

«По повтору понятно, что за такое нельзя ставить пенальти. Спокойно отнеслись», — заявил Самошников в эфире «Матч ТВ».

Кукуян назначил пенальти в ворота железнодорожников после попадания мяча в руку защитника в штрафной площади, однако решение было изменено после вмешательства VAR на 17-й минуте.