19:30 Мск
Футбол

Самошников высказался об отменённом пенальти в матче «Спартак» — «Локомотив»
Защитник московского «Спартака» Илья Самошников высказался об отменённом пенальти в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Гарсия – 49'     3:0 Маркиньос – 56'     3:1 Батраков – 67'    

«По повтору понятно, что за такое нельзя ставить пенальти. Спокойно отнеслись», — заявил Самошников в эфире «Матч ТВ».

Кукуян назначил пенальти в ворота железнодорожников после попадания мяча в руку защитника в штрафной площади, однако решение было изменено после вмешательства VAR на 17-й минуте.

