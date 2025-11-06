Игрок «Зенита» Луис Энрике — среди номинантов на попадание в команду года от ФИФА

Крайний нападающий «Зенита» Луис Энрике включён в число футболистов, претендующих на попадание в команду лучших игроков мира 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом информирует официальный сайт организации.

24-летний вингер перешёл в санкт-петербургский клуб из бразильского «Ботафого» в минувшем январе. За этот период в составе «Зенита» он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами.

С 2024 года Энрике вызывается в сборную Бразилии. За национальную команду нападающий провёл девять матчей, где забил два гола и сделал два ассиста.

