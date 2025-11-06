Алисон, Доннарумма, Щенсны — в списке номинантов на звание лучшего вратаря года от ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала список из восьми номинантов на звание лучшего вратаря 2025 года. В минувшем году указанную награду выиграл голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

Номинанты на звание лучшего вратаря 2025 года по версии ФИФА:

Алисон Бекер (Бразилия) — «Ливерпуль». Тибо Куртуа (Бельгия) — «Реал» Мадрид. Джанлуиджи Доннарумма (Италия) — «ПСЖ»/«Манчестер Сити». Эмилиано Мартинес (Аргентина) — «Астон Вилла». Мануэль Нойер (Германия) — «Бавария». Давид Райя (Испания) — «Арсенал». Ян Зоммер (Швейцария) — «Интер». Войцех Щенсны (Польша) —«Барселона».

