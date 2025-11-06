Скидки
Алисон, Доннарумма, Щенсны — в списке номинантов на звание лучшего вратаря года от ФИФА

Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте опубликовала список из восьми номинантов на звание лучшего вратаря 2025 года. В минувшем году указанную награду выиграл голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес.

Номинанты на звание лучшего вратаря 2025 года по версии ФИФА:

  1. Алисон Бекер (Бразилия) —  «Ливерпуль».
  2. Тибо Куртуа (Бельгия) — «Реал» Мадрид.
  3. Джанлуиджи Доннарумма (Италия) — «ПСЖ»/«Манчестер Сити».
  4. Эмилиано Мартинес (Аргентина) — «Астон Вилла».
  5. Мануэль Нойер (Германия) — «Бавария».
  6. Давид Райя (Испания) — «Арсенал».
  7. Ян Зоммер (Швейцария) — «Интер».
  8. Войцех Щенсны (Польша) —«Барселона».
