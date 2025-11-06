Результаты матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 6 ноября

Скидки
Спартак М — Локомотив М. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Кубок России по футболу 2025/2026: результаты на 6 ноября, календарь, таблица

Аудио-версия:
Комментарии

В четверг, 6 ноября, состоялся один матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результат матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России на 6 ноября:

«Спартак» — «Локомотив» — 3:1.

Ранее состоялись первые три игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Так, «Краснодар» обыграл «Оренбург» (3:1), махачкалинское «Динамо» одержало победу над ЦСКА (1:0), а «Зенит» уступил «Динамо» Москва (1:3).

Ответные матчи между командами пройдут 26 и 27 ноября.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» (1:0).

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
