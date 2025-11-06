«Спартак» — «Локомотив»: Помазун поймал мяч после пенальти Батракова на 80-й минуте

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Павел Кукуян. На момент написания новости счёт 3:1 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 80-й минуте вратарь «Спартака» Илья Помазун поймал мяч после удара с пенальти от полузащитника «Локо» Алексея Батракова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ранее, на четвёртой минуте, нападающий Ливай Гарсия вывел «Спартак» вперёд после подачи с левого фланга. На 49-й минуте Гарсия оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 56-й минуте бразилец Маркиньос довёл счёт до крупного. На 67-й минуте Батраков отыграл один мяч.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.