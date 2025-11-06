Скидки
Главная Футбол Новости

Месси, Роналду, Ямаль — среди номинантов на попадание в команду года по версии ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список номинантов среди нападающих на попадание в команду года.

Претенденты на попадание в команду года среди нападающих по версии ФИФА:

Салем Аль-Давсари («Аль-Хиляль»), Брэдли Баркола («Пари Сен-Жермен»), Усман Дембеле («Пари Сен-Жермен»), Дезире Дуэ («Пари Сен-Жермен»), Серу Гирасси («Боруссия» Дортмунд), Виктор Дьёкереш («Спортинг»/«Арсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Луис Энрике («Ботафого»/«Зенит» Санкт-Петербург), Александер Исак («Ньюкасл»/«Ливерпуль»), Гарри Кейн («Бавария»).

Хвича Кварацхелия («Наполи»/«Пари Сен-Жермен»), Роберт Левандовски («Барселона»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Килиан Мбаппе («Реал Мадрид»), Лионель Месси («Интер Майами»), Жоао Педро («Брайтон»/«Челси»), Рафинья («Барселона»), Матео Ретеги («Аталанта»/«Аль-Кадисия»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Винисиус Жуниор («Реал Мадрид»), Ламин Ямаль («Барселона»).

