Арбитр Федотов оценил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов поделился мнением о пенальти в ворота «Спартака» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». На 80-й минуте 11-метровый удар не реализовал полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.

«Мяч летел в сторону ворот, попал в прижатую руку игрока «Спартака» и от неё отлетел в дальнюю, которая была отставлена, в данном случае считается наказуемой. Сложный момент для Кукуяна, но простой для VAR. Ключевое здесь, что мяч не поменял направления после первого касания и продолжил лететь в сторону ворот», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

