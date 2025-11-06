Арбитр Федотов оценил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Локомотивом»
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов поделился мнением о пенальти в ворота «Спартака» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». На 80-й минуте 11-метровый удар не реализовал полузащитник железнодорожников Алексей Батраков.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4' 2:0 Гарсия – 49' 3:0 Маркиньос – 56' 3:1 Батраков – 67'
«Мяч летел в сторону ворот, попал в прижатую руку игрока «Спартака» и от неё отлетел в дальнюю, которая была отставлена, в данном случае считается наказуемой. Сложный момент для Кукуяна, но простой для VAR. Ключевое здесь, что мяч не поменял направления после первого касания и продолжил лететь в сторону ворот», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
