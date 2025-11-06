Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Умяров поддержал Батракова после незабитого пенальти в ворота «Спартака»

Завершился первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Победу со счётом 3:1 праздновали красно-белые.

Полузащитник красно-белых Наиль Умяров поддержал Алексея Батракова после незабитого пенальти на 80-й минуте. Хавбек отогнал нападающего своей команды Маркиньоса, который пытался что-то сказать игроку железнодорожников.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.