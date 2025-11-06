Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рейнджерс — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: состояние поля арены в Самаре за три дня до матча «Крылья Советов» — «Зенит»

Фото: состояние поля арены в Самаре за три дня до матча «Крылья Советов» — «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

На воскресенье, 9 ноября, назначен матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом». Запланировано, что встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее на стадионе прошли мероприятия в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». После этого поле домашней арены самарской команды осталось в следующем состоянии.

Фото: «Чемпионат»

Как сообщает «РБ Спорт», в пятницу, 7 ноября, РПЛ направит в Самару экспертов, которые вынесут свой вердикт. Подчёркивается, что с большой долей вероятности, матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» не состоится в Самаре.

В случае согласия сине-бело-голубых на обмен играми (этот матч пройдёт в Санкт-Петербурге, а встреча второго круга — в Самаре), будет принято такое решение. В случае отказа «Зенита» матч перенесут на резервную дату.

На текущий момент Российский футбольный союз (РФС) или РПЛ не комментировали происходящее.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Луис Энрике — среди номинантов на попадание в команду года от ФИФА

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android