Фото: состояние поля арены в Самаре за три дня до матча «Крылья Советов» — «Зенит»

На воскресенье, 9 ноября, назначен матч 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом». Запланировано, что встреча пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена».

Ранее на стадионе прошли мероприятия в рамках XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». После этого поле домашней арены самарской команды осталось в следующем состоянии.

Фото: «Чемпионат»

Как сообщает «РБ Спорт», в пятницу, 7 ноября, РПЛ направит в Самару экспертов, которые вынесут свой вердикт. Подчёркивается, что с большой долей вероятности, матч между «Крыльями Советов» и «Зенитом» не состоится в Самаре.

В случае согласия сине-бело-голубых на обмен играми (этот матч пройдёт в Санкт-Петербурге, а встреча второго круга — в Самаре), будет принято такое решение. В случае отказа «Зенита» матч перенесут на резервную дату.

На текущий момент Российский футбольный союз (РФС) или РПЛ не комментировали происходящее.

