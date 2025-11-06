Скидки
Рейнджерс — Рома. Прямая трансляция
23:00 Мск
Тюкавин высказал желание попасть в состав сборной России на матчи с Перу и Чили

Тюкавин высказал желание попасть в состав сборной России на матчи с Перу и Чили
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что ему было бы интересно принять участие в матчах сборной России с Перу и Чили.

«Интересно было бы сыграть с Перу и Чили. Хотелось после травмы попасть на ноябрьский сбор. Пока что попал только в расширенный список. Спасибо Валерию Георгиевичу, что добавил. На днях будет итоговый список, кто поедет. Буду очень рад, если попаду туда», – приводит слова Тюкавина Metaratings.

Команда Валерия Карпина проведёт товарищеский матч с Перу 12 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. 15 ноября российская национальная команда встретится с Чили. Матч состоится на арене «Фишт» в Сочи.

