31 019 зрителей посетили четвертьфинал Кубка России «Спартак» — «Локомотив»

31 019 зрителей присутствовало на первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил судья Павел Кукуян из Сочи. Победу со счётом 3:1 праздновали красно-белые.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.