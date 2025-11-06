Галактионов рассказал, почему поставил в ворота Веселова на игру со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов после первого матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Спартаком» объяснил выход вратаря Даниила Веселова в стартовом составе. Победу со счётом 3:1 праздновали красно-белые.

«Веселов хорошо себя проявляет, поэтому заслужил шанс сыграть в стрессовом матче. У нас есть первый номер — Митрюшкин. У нас все вратари конкурируют», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.