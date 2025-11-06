Михаил Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» в матче Кубка со «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:3). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян.

«Мы хотели выиграть. Изменения были в трёх позициях, почти основной состав. Мы ожидали, что «Спартак» будет агрессивен, что будут нас накрывать. С нашей стороны было много потерь, хотя мы говорили, что придётся быстро принимать решения. Как только игра выровнялась, подходы появились, но не хватало агрессии. Поэтому решили выпустить быстрых игроков в атаку во втором тайме, пытаясь переломить ход матча», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.