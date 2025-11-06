РПЛ проведёт проверку качества поля на стадионе в Самаре перед игрой «Крыльев» с «Зенитом»
В Мир Российской Премьер-Лиге сообщили, что проведут проверку качества поля на стадионе «Солидарность Самара Арене» перед игрой «Крыльев Советов» с «Зенитом» в 15-м туре чемпионата России, который назначен на воскресенье, 9 ноября.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«РПЛ в курсе ситуации и уже инициировала необходимые процедуры согласно регламенту. Завтра наши эксперты проведут детальную проверку поля. Одновременно мы ведём переговоры с «Крыльями Советов» и «Зенитом» и прорабатываем различные сценарии решения ситуации, чтобы минимизировать неудобства для болельщиков и обеспечить равные условия для обеих команд», — сообщили «Чемпионату» в РПЛ.
