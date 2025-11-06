Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вратарь «Спартака» Помазун прокомментировал победу над «Локомотивом» в Кубке России

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун поделился эмоциями после первого матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Победу со счётом 3:1 праздновали красно-белые.

— Выиграли дерби, это важно для нас. Полностью контролировали игру, победили. Теперь готовимся к игре в воскресенье. Всегда хочется играть. Но это на усмотрение тренера.

— Вы довольны игровым временем?

— На данный момент я доволен победой, — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.