Гол Арнаутовича в концовке позволил «Црвене Звезде» победить «Лилль» в матче ЛЕ

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались сербская «Црвена Звезда» и французский «Лилль». Игра проходила на стадионе «Райко Митич» (Белград). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На 85-й минуте нападающий хозяев Марко Арнаутович забил гол с пенальти.
В минувшем туре белградская команда програла «Браге» — 0:2. Французский клуб уступил ПАОКу со счётом 3:4.
В следующем туре «Црвена Звезда» проведёт матч с ФКСБ (27 ноября), а «Лилль» встретится с загребским «Динамо» (27 ноября).
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.
