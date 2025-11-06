Гол Арнаутовича в концовке позволил «Црвене Звезде» победить «Лилль» в матче ЛЕ

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались сербская «Црвена Звезда» и французский «Лилль». Игра проходила на стадионе «Райко Митич» (Белград). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

На 85-й минуте нападающий хозяев Марко Арнаутович забил гол с пенальти.

В минувшем туре белградская команда програла «Браге» — 0:2. Французский клуб уступил ПАОКу со счётом 3:4.

В следующем туре «Црвена Звезда» проведёт матч с ФКСБ (27 ноября), а «Лилль» встретится с загребским «Динамо» (27 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

