Главная Футбол Новости

Црвена Звезда — Лилль, результат матча 6 ноября 2025, счет 1:0, 4-й тур Лиги Европы 2025/2026

Гол Арнаутовича в концовке позволил «Црвене Звезде» победить «Лилль» в матче ЛЕ
Комментарии

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались сербская «Црвена Звезда» и французский «Лилль». Игра проходила на стадионе «Райко Митич» (Белград). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Арнаутович – 85'    

На 85-й минуте нападающий хозяев Марко Арнаутович забил гол с пенальти.

В минувшем туре белградская команда програла «Браге» — 0:2. Французский клуб уступил ПАОКу со счётом 3:4.

В следующем туре «Црвена Звезда» проведёт матч с ФКСБ (27 ноября), а «Лилль» встретится с загребским «Динамо» (27 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
