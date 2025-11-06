Главный тренер «Локомотива» Галактионов рассказал о состоянии здоровья Монтеса

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о состоянии защитника Сесара Монтеса, получившего травму головы в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России со «Спартаком» (1:3). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян.

«Будем надеяться, что Монтесу удалось избежать сотрясения. Но есть большая гематома. Надо бросить всё на восстановление, чтобы он был готов к воскресному матчу», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.