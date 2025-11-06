Станкович попросил журналистов не задавать ему вопросов после победы над «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович попросил журналистов не задавать ему вопросов после победы над «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (3:1).

«Сегодня обойдёмся без вопросов. Поймите меня правильно. Но нет — в отставку не ухожу», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.

