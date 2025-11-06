Скидки
Рейнджерс — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Станкович попросил журналистов не задавать ему вопросов после победы над «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович попросил журналистов не задавать ему вопросов после победы над «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (3:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Гарсия – 49'     3:0 Маркиньос – 56'     3:1 Батраков – 67'    

«Сегодня обойдёмся без вопросов. Поймите меня правильно. Но нет — в отставку не ухожу», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.

Михаил Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» в матче Кубка со «Спартаком»

Как появился «Спартак»:

