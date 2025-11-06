Вратарь «Спартака» Помазун объяснил отражённый пенальти Алексея Батракова

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Голкипер московского «Спартака» Илья Помазун прокомментировал отражённый пенальти в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Вратарь красно-белых отразил удар полузащитника Алексея Батракова на 80-й минуте. Победу со счётом 3:1 праздновали красно-белые.

«Приятно взять пенальти. Вратарский и тренерский штаб каждый раз готовятся. Мы разбирали — и получилось так, как и предполагали», — передаёт слова Помазуна корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.