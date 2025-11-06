Деян Станкович: готов к любому решению «Спартака». Если решат завтра, я готов

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил о готовности покинуть клуб после первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:1). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян.

«Я очень устал от того, что происходит. От того, что говорят вокруг. Хочу домой, к жене, к дочке. Всё происходящее вокруг влияет на футболистов, на работников клуба. Ребята и команда не заслуживают того негатива, который вокруг нас. Готов к любому решению клуба. Если решат завтра, я готов. Если случится послезавтра, тоже готов. Пока я в Москве», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее сообщалось, что Станкович может покинуть «Спартак». По данным СМИ, руководство красно-белых активно ищет замену сербскому специалисту.