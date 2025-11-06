Игрок «Спартака» Маркиньос: очень понравился гол «Локомотиву», но у меня были и лучше

Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался о победе над «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (3:1).

«Всегда очень важно побеждать в дерби. Но нужно помнить, что ещё ничего не сделано. Нужно продолжать работать и побеждать в следующем матче. Считаю, что все футболисты в нашем составе — игроки стартового состава. Все заряжены, готовы играть и делать всё для команды.

Мне очень понравился мой гол «Локомотиву». Он очень красивый, но у меня были и лучше», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.

