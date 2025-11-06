Скидки
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Маркиньос: очень понравился гол «Локомотиву», но у меня были и лучше

Комментарии

Нападающий «Спартака» Маркиньос высказался о победе над «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (3:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Гарсия – 49'     3:0 Маркиньос – 56'     3:1 Батраков – 67'    

«Всегда очень важно побеждать в дерби. Но нужно помнить, что ещё ничего не сделано. Нужно продолжать работать и побеждать в следующем матче. Считаю, что все футболисты в нашем составе — игроки стартового состава. Все заряжены, готовы играть и делать всё для команды.

Мне очень понравился мой гол «Локомотиву». Он очень красивый, но у меня были и лучше», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.

Станкович попросил журналистов не задавать ему вопросов после победы над «Локомотивом»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
