Футболист «Спартака» Маркиньос: не знаю Овечкина, но он может быть моим тренером по хоккею

Нападающий московского «Спартака» Маркиньос после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:1) поделился эмоциями от игры хоккейного «Спартака» и рассказал, что не знает, кто такой Александр Овечкин.

«Всем очень понравилась атмосфера на матче «Спартака» в КХЛ. Если я буду тренироваться, возможно, сыграю в хоккей. К сожалению, не знаю Овечкина. Но если он такой хороший игрок, возможно, он может быть моим тренером. Он молодец, желаю ему всего хорошего», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин – единственный игрок, забросивший 900 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.