Футболист «Спартака» Маркиньос: не знаю Овечкина, но он может быть моим тренером по хоккею
Нападающий московского «Спартака» Маркиньос после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:1) поделился эмоциями от игры хоккейного «Спартака» и рассказал, что не знает, кто такой Александр Овечкин.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4' 2:0 Гарсия – 49' 3:0 Маркиньос – 56' 3:1 Батраков – 67'
«Всем очень понравилась атмосфера на матче «Спартака» в КХЛ. Если я буду тренироваться, возможно, сыграю в хоккей. К сожалению, не знаю Овечкина. Но если он такой хороший игрок, возможно, он может быть моим тренером. Он молодец, желаю ему всего хорошего», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин – единственный игрок, забросивший 900 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.
