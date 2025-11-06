Форвард «Спартака» Маркиньос: у меня были проблемы с ногой, приходилось играть через боль

Бразильский нападающий московского «Спартака» Маркиньос рассказал о своих повреждениях после первого матча 1/4 финала Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:1). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян.

«У меня были небольшие проблемы с левой ногой, приходилось играть через боль, с препаратами. Но сейчас всё хорошо», — передаёт слова Маркиньоса корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

На четвёртой минуте нападающий Ливай Гарсия вывел «Спартак» вперёд после подачи с левого фланга. На 49-й минуте Гарсия оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 56-й минуте бразилец Маркиньос довёл счёт до крупного. На 67-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отыграл один мяч. На 80-й минуте вратарь «Спартака» Илья Помазун поймал мяч после удара с пенальти Батракова.