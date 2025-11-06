Игрок «Спартака» Фернандеш считает очень важной победу над «Локомотивом» в Кубке России

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш отметил важность победы красно-белых над «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (3:1).
«Мы никогда не думаем, что какой-то матч будет простым. Победа придаст нам уверенности, но мы готовимся к каждому матчу, чтобы радовать болельщиков. Трудно оценивать каждую игру по отдельности. Но эта победа была очень важна, учитывая силу соперника.
Во время моего сольного прохода, к сожалению, не получилось забить. Мы нашли пространство для атаки, но вратарь сыграл хорошо.
Не люблю рассуждать о личных успехах. Если команда играет хорошо, значит, все играют хорошо. Если плохо — нельзя выделять кого-то», — передаёт слова Жедсона Фернандеша корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
