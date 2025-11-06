Скидки
Рейнджерс — Рома. Прямая трансляция
23:00 Мск
Игрок «Спартака» Фернандеш считает очень важной победу над «Локомотивом» в Кубке России

Аудио-версия:
Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш отметил важность победы красно-белых над «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (3:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Гарсия – 49'     3:0 Маркиньос – 56'     3:1 Батраков – 67'    

«Мы никогда не думаем, что какой-то матч будет простым. Победа придаст нам уверенности, но мы готовимся к каждому матчу, чтобы радовать болельщиков. Трудно оценивать каждую игру по отдельности. Но эта победа была очень важна, учитывая силу соперника.

Во время моего сольного прохода, к сожалению, не получилось забить. Мы нашли пространство для атаки, но вратарь сыграл хорошо.

Не люблю рассуждать о личных успехах. Если команда играет хорошо, значит, все играют хорошо. Если плохо — нельзя выделять кого-то», — передаёт слова Жедсона Фернандеша корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Форвард «Спартака» Маркиньос: у меня были проблемы с ногой, приходилось играть через боль

