Игрок «Спартака» Фернандеш считает очень важной победу над «Локомотивом» в Кубке России

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш отметил важность победы красно-белых над «Локомотивом» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России (3:1).

«Мы никогда не думаем, что какой-то матч будет простым. Победа придаст нам уверенности, но мы готовимся к каждому матчу, чтобы радовать болельщиков. Трудно оценивать каждую игру по отдельности. Но эта победа была очень важна, учитывая силу соперника.

Во время моего сольного прохода, к сожалению, не получилось забить. Мы нашли пространство для атаки, но вратарь сыграл хорошо.

Не люблю рассуждать о личных успехах. Если команда играет хорошо, значит, все играют хорошо. Если плохо — нельзя выделять кого-то», — передаёт слова Жедсона Фернандеша корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

