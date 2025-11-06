Скидки
Главная Футбол Новости

Динамо З — Сельта, результат матча 6 ноября 2025, счет 0:3, 4-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Сельта» разгромила «Динамо» Загреб в 4-м туре Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Динамо» Загреб и «Сельта». Игра проходила на стадионе «Максимир» (Загреб, Хорватия). Матч закончился победой гостей со счётом 3:0.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
0 : 3
Сельта
Виго, Испания
0:1 Дуран – 4'     0:2 Домингес – 28'     0:3 Дуран – 44'    

Первый гол в матче забил нападающий Пабло Дуран на четвёртой минуте встречи. На 28-й минуте защитник хорватской команды Серхи Домингес забил гол в свои ворота. В конце первого тайма на 44-й минуте Дуран оформил дубль и довёл счёт до разгромного.

После 4-го тура «Сельта» занимает третье место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав девять очков. «Динамо» Загреб заработало семь очков и располагается на восьмой строчке.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
