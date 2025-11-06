«Фрайбург» обыграл «Ниццу» в 4-м туре Лиги Европы

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Ницца» и «Фрайбург». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостевой команды.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Кевин Оморуйи на 25-й минуте встречи. Полузащитник немецкой команды Йохан Манзамби сравнял счёт на 29-й минуте. Через 10 минут хавбек Винченцо Грифо реализовал пенальти и вывел «Фрайбург» вперёд. В конце первого тайма на 42-й минуте нападающий Дерри Шерхант установил окончательный счёт в матче – 1:3.

После 4-го тура «Фрайбург» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 10 очков. «Ницца» не заработала очков и располагается на 35-й строчке.