23:00 Мск
Ницца — Фрайбург, результат матча 6 ноября 2025, счет 1:3, 4-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Фрайбург» обыграл «Ниццу» в 4-м туре Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Ницца» и «Фрайбург». Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостевой команды.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 3
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1:0 Оморуйи – 25'     1:1 Манзамби – 29'     1:2 Грифо – 39'     1:3 Шерхант – 42'    

Первый гол в матче забил нападающий хозяев поля Кевин Оморуйи на 25-й минуте встречи. Полузащитник немецкой команды Йохан Манзамби сравнял счёт на 29-й минуте. Через 10 минут хавбек Винченцо Грифо реализовал пенальти и вывел «Фрайбург» вперёд. В конце первого тайма на 42-й минуте нападающий Дерри Шерхант установил окончательный счёт в матче – 1:3.

После 4-го тура «Фрайбург» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 10 очков. «Ницца» не заработала очков и располагается на 35-й строчке.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
«Мне очень больно». Дембеле мог получить рецидив травмы в матче с «Ниццей»
