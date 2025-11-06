«Штурм» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в матче Лиги Европы

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались австрийский «Штурм» и английский «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Меркур Арена» (Грац). Матч закончился со счётом 0:0.

На 35-й минуте полузащитник «лесников» Морган Гиббс-Уайт не забил с пенальти.

В минувшем туре австрийская команда програла «Селтику» — 1:2. Английский клуб победил «Порту» со счётом 2:0. В следующем туре «Штурм» проведёт матч с «Панатинаикосом» (27 ноября), а «Ноттингем Форест» встретится с загребским «Мальмё» (27 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: