Главная Футбол Новости

Штурм — Ноттингем Форест, результат матча 6 ноября 2025, счет 0:0, 4-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Штурм» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в матче Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались австрийский «Штурм» и английский «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Меркур Арена» (Грац). Матч закончился со счётом 0:0.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
0 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия

На 35-й минуте полузащитник «лесников» Морган Гиббс-Уайт не забил с пенальти.

В минувшем туре австрийская команда програла «Селтику» — 1:2. Английский клуб победил «Порту» со счётом 2:0. В следующем туре «Штурм» проведёт матч с «Панатинаикосом» (27 ноября), а «Ноттингем Форест» встретится с загребским «Мальмё» (27 ноября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Комментарии
