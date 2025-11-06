Скидки
Главная Футбол Новости

Шахтёр — Брейдаблик, результат матча 6 ноября 2025, счёт 2:0, 3-й тур Лиги конференций — 2025/2026

Украинский «Шахтёр» уверенно победил «Брейдаблик» из Исландии в Лиге конференций
Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, в котором встречались украинский «Шахтёр» и исландский «Брейдаблик». Команды играли на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове (Польша). Победу со счётом 2:0 праздновали номинальные хозяева поля.

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Шахтёр
Украина
Окончен
2 : 0
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
1:0 Бондаренко – 28'     2:0 Элиас – 66'    

На 28-й минуте полузащитник Артём Бондаренко вывел «Шахтёр» вперёд. На 66-й минуте бразильский нападающий Кауан Элиас удвоил преимущество своей команды.

«Шахтёр» довёл количество набранных в турнире очков до шести. После трёх матчей подопечные Арды Турана располагаются на седьмом месте в турнирной таблице общего этапа. «Брейдаблик» с единственным очком в трёх играх располагается на 31-й строчке.

Календарь Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026
