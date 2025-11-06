Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Рейнджерс — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Майнц — Фиорентина, результат матча 6 ноября 2025, счёт 1:2, 3-й тур Лиги конференций — 2025/2026

«Фиорентина» проиграла «Майнцу» в Лиге конференций в первом матче после увольнения Пиоли
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, в котором встречались немецкий «Майнц» и итальянская «Фиорентина». Команды играли на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце (Германия). Победу со счётом 2:1 праздновал клуб из Германии.

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Майнц
Майнц, Германия
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Фиорентино, Италия
0:1 Зом – 16'     1:1 Холлербах – 68'     2:1 Сон – 90+5'    

На 16-й минуте полузащитник Симон Зом вывел «Фиорентину» вперёд. На 68-й минуте вышедший на замену нападающий «Майнца» Бенедикт Холлербах восстановил равенство в счёте. На 90+5-й минуте кореец Ли Джэ Сон принёс хозяевам поля победу.

Матч стал первым для «Фиорентины» после увольнения главного тренера Стефано Пиоли, с которым команда не смогла победить в 10 стартовых турах Серии А. Без Пиоли клуб из Флоренции впервые потерял очки в Лиги конференций. В трёх матчах у итальянской команды теперь шесть очков, у «Майнца» — девять из девяти возможных.

Календарь Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Топ-события пятницы: Малкин против Овечкина, футбол, теннис и Формула-1
Топ-события пятницы: Малкин против Овечкина, футбол, теннис и Формула-1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android