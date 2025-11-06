«Фиорентина» проиграла «Майнцу» в Лиге конференций в первом матче после увольнения Пиоли

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, в котором встречались немецкий «Майнц» и итальянская «Фиорентина». Команды играли на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце (Германия). Победу со счётом 2:1 праздновал клуб из Германии.

На 16-й минуте полузащитник Симон Зом вывел «Фиорентину» вперёд. На 68-й минуте вышедший на замену нападающий «Майнца» Бенедикт Холлербах восстановил равенство в счёте. На 90+5-й минуте кореец Ли Джэ Сон принёс хозяевам поля победу.

Матч стал первым для «Фиорентины» после увольнения главного тренера Стефано Пиоли, с которым команда не смогла победить в 10 стартовых турах Серии А. Без Пиоли клуб из Флоренции впервые потерял очки в Лиги конференций. В трёх матчах у итальянской команды теперь шесть очков, у «Майнца» — девять из девяти возможных.