Камерунский защитник «Спартака» Ву прокомментировал победу над «Локо» на русском языке

Камерунский защитник «Спартака» Кристофер Ву на русском языке прокомментировал результаты первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Победу со счётом 3:1 праздновали красно-белые.

«Было сложно, но победили», — передаёт слова Ву корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.