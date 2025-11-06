Скидки
Рейнджерс — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Камерунский защитник «Спартака» Ву прокомментировал победу над «Локо» на русском языке

Камерунский защитник «Спартака» Кристофер Ву на русском языке прокомментировал результаты первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Победу со счётом 3:1 праздновали красно-белые.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Гарсия – 49'     3:0 Маркиньос – 56'     3:1 Батраков – 67'    

«Было сложно, но победили», — передаёт слова Ву корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.

