Рейнджерс — Рома. Прямая трансляция
Футбол Новости

Защитник «Спартака» Ву: «Локо» — очень сильная команда, но мы могли забивать ещё

Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву оценил уровень «Локомотива» после победы своей команды над железнодорожниками (1:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Гарсия – 49'     3:0 Маркиньос – 56'     3:1 Батраков – 67'    

«Это дерби, «Локомотив» — очень сильная команда. Мы забили тогда, когда должны были, но могли ещё. Не всё получилось», — передаёт слова Ву корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.

Лучший матч «Спартака» в сезоне! А Маркиньос и Батраков обменялись голами-шедеврами. Видео
