Защитник «Спартака» Ву: «Локо» — очень сильная команда, но мы могли забивать ещё

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву оценил уровень «Локомотива» после победы своей команды над железнодорожниками (1:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян.

«Это дерби, «Локомотив» — очень сильная команда. Мы забили тогда, когда должны были, но могли ещё. Не всё получилось», — передаёт слова Ву корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.