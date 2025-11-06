Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Защитник «Спартака» Ву: игра в РПЛ похожа на войну — чтобы выигрывать, надо играть жёстче

Камерунский защитник «Спартака» Кристофер Ву рассказал об особенностях игры в российском чемпионате после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом». Победу со счётом 3:1 праздновали красно-белые.

«В РПЛ больше «физики», больше контакта. Нужно играть жёстче, чтобы выигрывать. Похоже на войну», — передаёт слова Ву корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее Кристофер Ву выступал во французской Лиге 1 за «Ренн» и «Ланс».

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.