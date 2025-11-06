Защитник «Спартака» Ву высказался об игре против форварда «Краснодара» Кордобы

Центральный защитник «Спартака» Кристофер Ву поделился мнением об игре против нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Сегодня, 6 ноября, красно-белые победили «Локомотив» в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России со счётом 3:1.

«Кордоба — отличный нападающий, очень сильный и техничный. Если играть против таких, можно расти и получать место в составе. В нашей дуэли победил Кордоба. Для меня, если нападающий соперника забивает, он выиграл», — передаёт слова Ву корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.

