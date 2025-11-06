Скидки
Рейнджерс — Рома. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Ву ответил, почему московское метро лучше, чем в Париже

Новичок московского «Спартака» Кристофер Ву сравнил Москву и Париж после победы своей команды над «Локомотивом» (1:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Гарсия – 49'     3:0 Маркиньос – 56'     3:1 Батраков – 67'    

«Мне очень понравилось метро в Москве, в Париже оно более грязное. Но для жизни на данный момент я бы выбрал Париж, потому что Москву не так хорошо знаю. Но это тоже очень хороший город. Перед переходом я говорил с Нгамалё из «Динамо» — он был такого же мнения», — передаёт слова Ву корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Кристофер Ву перешёл в «Спартак» в сентябре 2025 года. Ранее вся карьера камерунца проходила во Франции в клубах «Ренн», «Ланс» и «Нанси». Соотечественник Ву Муми Нгамалё выступает в России за московское «Динамо» с сентября 2022-го.

