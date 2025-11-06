«Станкович практически сорвался во флеш-интервью». Журавель — о тренере «Спартака»

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился впечатлениями от общения с главным тренером «Спартака» Деяном Станковичем после победы красно-белых над «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Несмотря на победу, во флеш-интервью Станкович практически сорвался, хотя я всего-навсего спросил, как повторить тот же футбол с «Ахматом». А смысл спича Деяна был в том, что он устал (это слово он повторил несколько раз) от слухов о своей отставке. Видно, что он всё читает и принимает близко к сердцу.

И, как я понял, уловив между строк, такой фон сильно мешает Станковичу руководить игроками. Они, по словам тренера, тоже устали от постоянных разговоров. В общем, «Спартак» был крут сегодня, но это не позволяет Станковичу выдохнуть. Судя по темпераменту речи, усталость никуда не ушла», — написал Журавель в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Станкович может покинуть «Спартак». По данным СМИ, руководство красно-белых активно ищет замену сербскому специалисту. В послематчевом интервью тренер заявил, что команда не заслуживает того негатива, который крутится вокруг нёё, а также сказал, что готов к любому решению руководства.