Главная Футбол Новости

«Отговорки, отговорки». Роналду — о критике его результативности из-за уровня Про-Лиги

«Отговорки, отговорки». Роналду — о критике его результативности из-за уровня Про-Лиги
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил критикам, ставившим под сомнение его результативность из-за уровня чемпионата Саудовской Аравии.

«Говорить, что я забиваю [много] только потому, что это Саудовская лига… отговорки. Отговорки, отговорки и отговорки. С каждым годом я забиваю всё больше. Даже в неудачный сезон я забил 25 голов. Они могут говорить всё, что хотят, но цифры не лгут», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану в видео на YouTube-канале.

40-летний нападающий играет за «Аль-Наср» с января 2023 года. За этот период он принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых отметился 102 голами и 21 результативной передачей.

Лучший бомбардир в мировом футболе:

