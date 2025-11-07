Лига Европы — 2025/2026 по футболу: результаты на 6 ноября, календарь, таблица

В четверг, 6 ноября, завершился 4-й тур общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги Европы 6 ноября:
«Динамо» З (Хорватия) – «Сельта» (Испания) – 0:3;
«Штурм» (Австрия) – «Ноттингем Форест» (Англия) – 0:0;
«Мидтьюлланн» (Дания) – «Селтик» (Шотландия) – 3:1;
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Лилль» (Франция) – 1:0;
«Базель» (Швейцария) – ФКСБ (Румыния) – 3:1;
«Мальмё» (Швеция) – «Панатинаикос» (Греция) – 0:1;
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – «Гоу Эхед Иглс» (Нидерланды) – 2:0;
«Утрехт» (Нидерланды) – «Порту» (Португалия) – 1:1;
«Ницца» (Франция) – «Фрайбург» (Германия) – 1:3;
«Штутгарт» (Германия) – «Фейеноорд» (Нидерланды) – 2:0;
«Болонья» (Италия) – «Бранн» (Норвегия) – 0:0;
«Виктория Пльзень» (Чехия) – «Фенербахче» (Турция) – 0:0;
«Брага» (Португалия) – «Генк» (Бельгия) – 3:4;
«Астон Вилла» (Англия) – «Маккаби» Т-А (Израиль) – 2:0;
«Бетис» (Испания) – «Лион» (Франция) – 2:0;
«Рейнджерс» (Шотландия) – «Рома» (Италия) – 0:2;
«Ференцварош» (Венгрия) – «Лудогорец» (Болгария) – 3:1;
ПАОК (Греция) – «Янг Бойз» (Швейцария) – 4:0.
Действующим победителем Лиги Европы является английский «Тоттенхэм Хотспур». В финале прошлого розыгрыша команда победила английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.