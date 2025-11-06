Лионелю Месси вручили ключ от Майами

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил ключ от Майами на церемонии, в которой принимал участие мэр города Фрэнсис Суарес. Вручение ключа от города подразумевает публичное признание за существенный вклад в развитие города.

«Спасибо, для меня это большая честь. Мы чувствуем, что здесь нас любят, и благодарны за это. Счастливы жить в этом городе. Для меня большая честь получить подобное признание, так что спасибо вам», — приводит ESPN слова Месси, сказанные на указанной церемонии.

Аргентинский нападающий выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период Месси принял участие в 84 матчах во всех турнирах, в которых отметился 74 голами и 37 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года.

Месси подписал новый контракт с «Интер Майами»: