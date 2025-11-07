Лига конференций — 2025/2026 по футболу: результаты на 6 ноября, календарь, таблица

В четверг, 6 ноября, завершился 3-й тур общего этапа Лиги конференций сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Результаты матчей Лиги конференций на 6 ноября:
«Майнц» — «Фиорентина» — 2:1;
«Спарта» — «Ракув» — 0:0;
АЕК Афины — «Шэмрок Роверс» — 1:1;
АЕК Ларнака — «Абердин» — 0:0;
«Шахтёр» — «Брейдаблик» — 2:0;
«Ноа» — «Сигма» — 1:2;
КуПС — «Слован» — 3:1;
«Целе» — «Легия» — 2:1;
«Самсунспор» — «Хамрун Спартанс» — 3:0;
«Хеккен» — «Страсбург» – 1:2;
«Кристал Пэлэс» — «АЗ Алкмар» – 3:1;
«Лозанна» — «Омония» – 1:1;
«Динамо» Киев — «Зриньски» – 6:0;
«Шкендия» — «Ягеллония» – 1:1;
«Линкольн Ред Импс» — «Риека» – 1:1;
«Райо Вальекано» — «Лех» – 3:2;
«Шелбурн» — «Дрита» – 0:1;
«Рапид» — «Университатя» – 0:1.
Действующим победителем Лиги конференций является лондонский «Челси», обыгравший в финале прошлого розыгрыша турнира «Бетис».