«В шоке, какие у нас «болельщики». Девушка Батракова после поражения «Локо» от «Спартака»

Ирина Подшибякина, девушка полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, раскритиковала болельщиков клуба после поражения железнодоржников от московского «Спартака» (1:3) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

«Я в шоке, какие у нас «болельщики». Как они сначала радуются, а когда у человека что-то не идёт, то такой высер идёт. Не думала, что скажу такое, но хочется чтобы эти люди никогда не были причастны к победам «Локомотива», — написала Подшибякина в телеграм-канале.

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.