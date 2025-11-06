Экс-тренер «Барселоны» Мартино возглавил «Атланту», где выступает Миранчук

«Атланта Юнайтед» на официальном сайте объявила о назначении 62-летнего специалиста Херардо Мартино на пост главного тренера команды. Контракт с аргентинским специалистом рассчитан до конца сезона МЛС 2027 года.

Фото: Пресс-служба ФК «Атланта Юнайтед»

Мартино уже возглавлял «Атланту» с января 2017 года по декабрь 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС.

В течение карьеры аргентинский специалист также тренировал «Барселону». Он работал в каталонском клубе с 2013 по 2014 год. Последней командой Мартино до назначения в «Атланту» был «Интер Майами», также выступающий в МЛС.

В составе команды из штата Джорджия играет российский полузащитник Алексей Миранчук. Хавбек является футболистом клуба с лета 2024 года.

