Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Штутгарт — Фейеноорд, результат матча 6 ноября 2025, счет 2:0, 4-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Штутгарт» обыграл «Фейеноорд», забив два гола после 83-й минуты в 4-м туре Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Штутгарт» и «Фейеноорд». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 2:0.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
2 : 0
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Эль-Ханнус – 84'     2:0 Ундав – 90+1'    

Первый гол в матче забил Билал Эль-Ханнус. Полузащитник немецкой команды отличился в конце встречи на 84-й минуте. Нападающий Дениз Ундав на 90+1-й минуте установил окончательный счёт в матче – 2:0.

После 4-го тура «Штутгарт» занимает 20-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав шесть очков. «Фейеноорд» с тремя очками располагается на 29-й строчке.

В следующем туре немецкая команда 27 ноября сыграет в гостях с «Гоу Эхед Иглс», а клуб из Роттердама в тот же день примет на своём поле шотландский «Селтик».

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
«РБ Лейпциг» переиграл «Штутгарт» в 9-м туре Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android