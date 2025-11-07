Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Штутгарт» обыграл «Фейеноорд», забив два гола после 83-й минуты в 4-м туре Лиги Европы

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Штутгарт» и «Фейеноорд». Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия). Матч закончился победой хозяев поля со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил Билал Эль-Ханнус. Полузащитник немецкой команды отличился в конце встречи на 84-й минуте. Нападающий Дениз Ундав на 90+1-й минуте установил окончательный счёт в матче – 2:0.

После 4-го тура «Штутгарт» занимает 20-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав шесть очков. «Фейеноорд» с тремя очками располагается на 29-й строчке.

В следующем туре немецкая команда 27 ноября сыграет в гостях с «Гоу Эхед Иглс», а клуб из Роттердама в тот же день примет на своём поле шотландский «Селтик».