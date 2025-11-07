Таблица общего этапа Лиги Европы после 4-го тура

В среду, 6 ноября, завершился 4-й тур общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. По его итогам датский «Мидтьюлланн» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками. Команда Майка Тулльберга обыграла шотландский «Селтик» со счётом 3:1.

Далее расположились «Фрайбург», «Ференцварош», «Сельта», «Брага», «Астон Вилла», «Лион» и «Виктория Пльзень».

«Бетис», «Порту», «Рома», «Ноттингем Форест», «ПАОК» оказались в числе команд, занимающих места с девятого по 24-е.

Напомним, по итогам восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.