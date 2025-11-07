Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таблица общего этапа Лиги Европы после 4-го тура

Таблица общего этапа Лиги Европы после 4-го тура
Комментарии

В среду, 6 ноября, завершился 4-й тур общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026. По его итогам датский «Мидтьюлланн» возглавляет турнирную таблицу с 12 очками. Команда Майка Тулльберга обыграла шотландский «Селтик» со счётом 3:1.

Далее расположились «Фрайбург», «Ференцварош», «Сельта», «Брага», «Астон Вилла», «Лион» и «Виктория Пльзень».

«Бетис», «Порту», «Рома», «Ноттингем Форест», «ПАОК» оказались в числе команд, занимающих места с девятого по 24-е.

Напомним, по итогам восьми туров общего этапа формируется таблица из 36 клубов. Так определяются топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android