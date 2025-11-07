Скидки
Агент Солари: Пабло счастлив в «Спартаке», он считает, что Москва – лучший город для жизни

Аудио-версия:
Комментарии

Агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы нападающего «Спартака» Пабло Солари, ответил, собирается ли аргентинский футболист рассматривать вариант с уходом из московского клуба грядущей зимой.

«Пабло очень счастлив в «Спартаке», он считает, что Москва – лучший город для жизни. Собирается ли Солари рассматривать вариант об уходе зимой? Нет, это ложь. У него долгий контракт, никаких разговоров с клубом об уходе не было», – приводит слова Кипершмида Metaratings.

24-летний нападающий выступает в составе красно-белых с февраля 2025 года. За этот период Солари принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

