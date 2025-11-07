Видео: изящная обработка мяча Деяном Станковичем в матче «Спартак» — «Локомотив»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович показал технику обработки мяча в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его подопечные одержали победу над «Локомотивом» (3:1). Команды играли на стадионе «Лукойл Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян.

Во второй половине матча во время одного из игровых эпизодов мяч вылетел в аут, в сторону технической зоны тренера «Спартака». Победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе «Интера» Деян Станкович изящно обработал мяч, после чего подсёк его и вернул футболистам для возобновления игры.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.