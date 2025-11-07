Холанд одним предложением отреагировал на победу «Ман Сити» в матче с «Боруссией» Д

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после победы «горожан» в матче с дортмундской «Боруссией» (4:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов, в котором он отметился голом. Норвежец выступал в составе «шмелей» с 2020 по 2022 год.

«Особенная игра с особенным клубом», — написал Холанд.

За дортмундскую команду нападающий провёл 89 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился 86 голами и 23 результативными передачами. Летом 2022 года Холанд перешёл из «Боруссии» в «Манчестер Сити». В первом сезоне в составе «горожан» норвежец выиграл Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

