Холанд одним предложением отреагировал на победу «Ман Сити» в матче с «Боруссией» Д

Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд сделал публикацию на своей странице в социальной сети X после победы «горожан» в матче с дортмундской «Боруссией» (4:1) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов, в котором он отметился голом. Норвежец выступал в составе «шмелей» с 2020 по 2022 год.

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
05 ноября 2025, среда. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
4 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Фоден – 22'     2:0 Холанд – 29'     3:0 Фоден – 57'     3:1 Антон – 72'     4:1 Шерки – 90+1'    

«Особенная игра с особенным клубом», — написал Холанд.

За дортмундскую команду нападающий провёл 89 матчей во всех соревнованиях, в которых отметился 86 голами и 23 результативными передачами. Летом 2022 года Холанд перешёл из «Боруссии» в «Манчестер Сити». В первом сезоне в составе «горожан» норвежец выиграл Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии.

