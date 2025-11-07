Скидки
Главная Футбол Новости

Игроки «Спартака» поспорили, кто забил второй гол «Локо». Мяч записали, как автогол

Игроки «Спартака» поспорили, кто забил второй гол «Локо». Мяч записали, как автогол
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисты московского «Спартака» Жедсон Фернандеш, Маркиньос и Ливай Гарсия поспорили, на кого должны записать второй гол в ворота «Локомотива» (3:1) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России. На 49-й минуте мяч после удара бразильца с передачи Жедсона и серии рикошетов залетел в ворота.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Фассон – 49'     3:0 Маркиньос – 55'     3:1 Батраков – 67'    

— А кто забил второй мяч?

Ливай Гарсия:
— Я забил!

Жедсон Фернандеш — Маркиньосу:
— Марки, твой гол! Мой бонус (предположительно, бонус для Жедсона за результативное действие — голевую передачу — если бы гол был засчитан на Маркиньоса, — прим. «Чемпионата»)!

Ливай Гарсия:
— Он спросил, чей гол: твой или мой

Маркиньос:
— Мой или твой?

Далее футболисты посмотрели повтор гола. По результатам просмотра Жедсон Фернандеш удостоверился, что забитый мяч, по его мнению, должны записывать на бразильца, после чего пожал руку Маркиньосу.

Видео доступно в телеграм-канале «Спартака».

Во время трансляции гол записали на Ливая Гарсию. После завершения матча на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) автор гола был изменён. Мяч переписали, как автогол защитника «Локомотива» Лукаса Фассона.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Ответный матч между клубами состоится в среду, 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Победитель двухматчевого противостояния квалифицируется в следующий раунд Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Проигравшая команда получит возможность продолжить борьбу за титул в Пути регионов.

