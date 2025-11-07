Скидки
Главная Футбол Новости

«Интер» и «Ювентус» могут побороться за победителя ЛЧ из «Ман Сити» — Caught Offside

«Интер» и «Ювентус» могут побороться за победителя ЛЧ из «Ман Сити» — Caught Offside
Комментарии

«Интер», «Ювентус» и «Кристал Пэлас» проявляют интерес к центральному защитнику «Манчестер Сити» Натану Аке. Эти клубы могут побороться за покупку 30-летнего футболиста грядущей зимой. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «горожане» готовы рассмотреть предложения по Аке в размере € 30-35 млн.

Нидерландский защитник выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2020 года. За это время Аке четыре раза выигрывал английскую Премьер-лигу, а также Лигу чемпионов. Действующее трудовое соглашение 30-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

