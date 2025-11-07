Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Маккаби Т-А, результат матча 6 ноября 2025, счет 2:0, 4-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Астон Вилла» победила «Маккаби» Тель-Авив в 4-м туре Лиги Европы
Комментарии

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Астон Вилла» и «Маккаби» из Тель-Авива. Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 0
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Матсен – 45+1'     2:0 Мален – 59'    

Первый гол в матче забил Ян Матсен. Защитник английской команды отличился в конце первого тайма на 45+1-й минуте. Во втором тайме на 59-й минуте нападающий «Астон Виллы» Дониэлл Мален увеличил преимущество своей команды, реализовав 11-метровый удар.

После 4-го тура «Астон Вилла» занимает пятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав девять очков. «Маккаби» с одним очком располагается на 34-й строчке.

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Астон Виллы» Эмери: мне понравилось, как мы боролись в матче с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android