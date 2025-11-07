«Астон Вилла» победила «Маккаби» Тель-Авив в 4-м туре Лиги Европы

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались «Астон Вилла» и «Маккаби» из Тель-Авива. Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» (Бирмингем, Англия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче забил Ян Матсен. Защитник английской команды отличился в конце первого тайма на 45+1-й минуте. Во втором тайме на 59-й минуте нападающий «Астон Виллы» Дониэлл Мален увеличил преимущество своей команды, реализовав 11-метровый удар.

После 4-го тура «Астон Вилла» занимает пятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав девять очков. «Маккаби» с одним очком располагается на 34-й строчке.