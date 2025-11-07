Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромить «Янг Бойз» в матче ЛЕ, Чалов вышел на 79-й минуте

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались греческий ПАОК и швейцарский «Янг Бойз». Игра проходила на стадионе «Тумба» (Салоники). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

На 54-й минуте счёт в игре открыл защитник ПАОКа Алессандро Бьянко. В середине второго тайма нападающий Георгиос Якумакис с передачи Магомеда Оздоева забил второй гол греческой команды. На 72-й минуте полузащитник Яннис Константелиас довёл счёт до разгромного. Через четыре минуты забитым мячом отметился защитник ПАОКа Абдул-Рахман Баба.

Оздоев вышел на поле на 66-й минуте. Российский нападающий Фёдор Чалов появился на поле на 79-й минуте.

В следующем туре подопечные Рэзвана Луческу проведут матч с «Бранном» (27 ноября), а команда Джорджо Контини встретится с «Астон Виллой» (27 ноября).

