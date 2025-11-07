Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПАОК — Янг Бойз, результат матча 6 ноября 2025, счет 4:0, 4-й тур Лиги Европы 2025/2026

Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромить «Янг Бойз» в матче ЛЕ, Чалов вышел на 79-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались греческий ПАОК и швейцарский «Янг Бойз». Игра проходила на стадионе «Тумба» (Салоники). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
4 : 0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Бьянко – 54'     2:0 Якумакис – 67'     3:0 Константелиас – 72'     4:0 Баба – 76'    
Удаления: нет / Гигович – 5'

На 54-й минуте счёт в игре открыл защитник ПАОКа Алессандро Бьянко. В середине второго тайма нападающий Георгиос Якумакис с передачи Магомеда Оздоева забил второй гол греческой команды. На 72-й минуте полузащитник Яннис Константелиас довёл счёт до разгромного. Через четыре минуты забитым мячом отметился защитник ПАОКа Абдул-Рахман Баба.

Оздоев вышел на поле на 66-й минуте. Российский нападающий Фёдор Чалов появился на поле на 79-й минуте.

В следующем туре подопечные Рэзвана Луческу проведут матч с «Бранном» (27 ноября), а команда Джорджо Контини встретится с «Астон Виллой» (27 ноября).

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
В ПАОКе отреагировали на информацию о желании расстаться с Фёдором Чаловым

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android